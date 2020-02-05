Украина не готова к возвращению Крымского полуострова

Если завтра Крым вернется под юрисдикцию Украины, то страна не будет к этому готова и не сможет организовать работу местных властей должным образом.

Украина не может в настоящее время вернуть себе Крым, так как страна к этому не готова. С таким заявлением выступил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Политик объяснил свои слова тем, что ни министерство "временно оккупированных территорий", ни Совет национальной безопасности и обороны Украины не знают, как действовать в том случае, если Крым завтра вернется в состав Украины. У вышеозначенных ведомств, по словам Кориневича, нет никакого плана действий для того, чтобы грамотно организовать работу властей на полуострове, пишет РИА Новости.