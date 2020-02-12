Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов

Вместе с этим советник нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями, а Китай – нет.

Штаты планируют «серьезно» обсудить сокращение ядерных запасов с РФ и КНР. Как информирует РИА Новости, с таким заявлением Атлантическом совете в Вашингтоне выступил советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом он отметил неэффективность договора о РСМД, который покинули США. Что касается договора СНВ-3, то его обсуждение, как подчеркнул О'Брайен, будет проходить за закрытыми дверями. Вместе с этим советник заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями, а Китай – нет.