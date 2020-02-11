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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Американская контрразведка заявила, что Россия и Китай – это главные угрозы

11.02.2020 11:14
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Американская контрразведка заявила, что Россия и Китай – это главные угрозы

США считают, что Москва и Пекин «используют все инструменты национальной мощи против США».

Американская контрразведка в концепции новой стратегии, обозначенной на период с 2020 по 2022 годы, сформулировала пять основных задач. Как передает РИА Новости, ключевыми угрозами обозначены две страны: Россия и Китай, которые «используют все инструменты национальной мощи против США», а также серьезные технические возможности.

Еще ряд угроз исходит от других стран (Кубы, Ирана, Северной Кореи), а также от запрещенных во многих странах группировок «Хезболлах», «Исламское государство» и «Аль-Каида».

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