Samsung представил еще один складной смартфон
11.02.2020 23:59
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Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новую модель складного смартфона Galaxy Z Flip.
Презентация новинки состоялась в Сан-Франциско (США) и транслировалась пресс-службой фирмы в сети.
Устройство продемонстрировали в нескольких цветах: фиолетовом, чёрном и золотом.
У раскладной модели 6,7-дюймовый экран.
Отмечается, что складывать и раскрывать телефон можно почти 200000 раз.
Стоимость устройства в фирменных магазинах Samsung составит 119 990 руб, передает russian.rt.
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