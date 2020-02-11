Samsung представил еще один складной смартфон

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новую модель складного смартфона Galaxy Z Flip.

Презентация новинки состоялась в Сан-Франциско (США) и транслировалась пресс-службой фирмы в сети.

Устройство продемонстрировали в нескольких цветах: фиолетовом, чёрном и золотом.

У раскладной модели 6,7-дюймовый экран.

Отмечается, что складывать и раскрывать телефон можно почти 200000 раз.

Стоимость устройства в фирменных магазинах Samsung составит 119 990 руб, передает russian.rt.