Найден способ отказаться от тестирования на животных при изучении рака

Электрошлифованные синтетические клеточные каркасы не только более последовательны, чем клетки животных, для исследований рака, но и способны заменить тестирование на животных.

В области исследований рака растет популярность идеи о том, что ученые могут нарушить рост рака путем изменения среды, в которой делятся раковые клетки. Основным способом, которым исследователи проверили эту теорию, является проведение экспериментов на животных.

Смит Рао, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Технологическом университете Мичигана, недавно опубликовал свою работу «Инженерные трехмерные каркасы, модулирующие судьбу клеток рака молочной железы с использованием жесткости и связанной с морфологией клеточной адгезии». Его соавторами выступили докторант Самерендер Ханумантарао, студент магистратуры Кэролинн Кью и студент бакалавриата Бреннан Фогл, все студенты биомедицинской инженерии Мичиганского технологического института.

Целью исследований Смита Рао является замена испытаний на животных в исследованиях рака на проведение экспериментов на электрошлифованных синтетических клеточных каркасах.

По словам исследовательской группы, когда клетки растут внутри тела, им требуется нечто, известное как внеклеточный матрикс (ECM), на котором они растут, так же как хорошо построенный дом требует прочной основы. Чтобы изучить, как клетки растут на ECM, исследователи должны откуда-то найти матрицы.

«Синтетические ECM создаются путем электроформования матриц из полимеров, таких как поликапролактон, и они более последовательны для исследований, чем использование клеток от разных видов животных», - сказал Ханумантарао.

«В моей лаборатории основное внимание уделялось стандартизации процесса и использованию синтетических материалов для сохранения того же химического состава каркаса, но изменения физической структуры производимых волокон», - сказал Рао.

Исследователи смогли создать четыре различных клеточных линии для проверки эффективности электроформованных каркасов. В результате группе Рао удалось изучить, почему и как метастазируют раковые клетки, понять, почему пре-метастатические клетки становятся метастатическими, и предоставить инструменты другим исследователям для изучения путей передачи сигналов, которые изменяются между предраковыми и злокачественными клетками. И это без проведения необходимых до этого момента тестах на животных, пишет MedicalXpress.