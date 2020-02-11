Коронавирус в Китае: число погибших от достигло 1000 человек

На момент выхода материала стало известно о 1016 случаях летального исхода в результате заболевания пневмонией.

В Китае в результате распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV растет число погибших: на момент выхода материала стало известно о 1016 случаях летального исхода. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Так, в полночь 10 февраля в ряде китайских провинций в общей сложности было зафиксировано 42 638 случая заражения пневмонией, из которых 37 626 болеют и состояние 7333 человек медики оценивают как тяжелое. Вместе с этим из медицинских учреждений было выписано 3996 больных.