Экс-президентам могут разрешить стать пожизненными сенаторами

Согласно предлагаемой поправки к проекту об изменении основного закона страны экс-президенты смогут пожизненно входить в СФ.

Пресс-служба комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству сообщила, что, согласно предлагаемой поправки к Конституции, бывшие лидеры Российской Федерации смогут получить пожизненный статус сенаторов. Уточняется, что экс-главы государства имеют право стать членами Совета Федерации (СФ) после окончания срока своих полномочий или в случае досрочной отставки. Кроме того бывшие президенты могут отказаться от соответствующих полномочий, пишет РИА Новости.