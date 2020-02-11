Песков высказался о дне голосования по Конституции
Ранее издание РБК сообщило о том, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля.
Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля текущего года.
Ранее издание РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что всенародный референдум по поправкам в основной закон страны могут провести в среду, 22 апреля.
По словам Пескова, окончательного решения о дате проведения голосования не принималось, добавив, что сейчас этот вопрос только обсуждается, пишет РИА Новости.
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