Песков высказался о дне голосования по Конституции

Ранее издание РБК сообщило о том, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля.

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля текущего года.

Ранее издание РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что всенародный референдум по поправкам в основной закон страны могут провести в среду, 22 апреля.

По словам Пескова, окончательного решения о дате проведения голосования не принималось, добавив, что сейчас этот вопрос только обсуждается, пишет РИА Новости.