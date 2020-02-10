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Ученые обнаружили редкую стеклянную игровую фигурку, принадлежащую викингам

10.02.2020 21:23
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Ученые обнаружили редкую стеклянную игровую фигурку, принадлежащую викингам

Обнаруженный на острове Линдисфарн артефакт, вероятно, когда-то был частью набора настольной игры викингов Hnefatafl.

После долгого и тяжелого дня грабежа ничто не помогало развлечься викингам былого времени, кроме как хорошая настольная игра. Особенно популярной была Hnefatafl (произносится как neffa-taffle), стратегическая игра, в которой король и его защитники противостояли двум дюжинам нападающих. Хотя многое о Hnefatafl остается загадочным, времяпрепровождение было явно драгоценным. Куда бы ни направлялись скандинавские викинги, они непременно брали с собой и их фигуры.

Теперь британские исследователи, проводящие раскопки на английском острове Линдисфарн, возможно, обнаружили одно из этих сокровищ: крошечный стеклянный игровой предмет, окрашенный в сине-белые завитки и увенчанный нежной короной из жемчужных бус, который мог вести войну на клетчатой доске Hnefatafl более тысячи лет назад. Артефакт, обнаруженный летом прошлого года группой исследователей из археологического предприятия DigVentures, восходит к восьмому или девятому веку.

Тем не менее истинное назначение артефакта остается неизвестным. Как сообщил Даниэль Краун из DigVentures, предметы Hnefatafl были важны не только для развлекательной ценности:

«игровые безделушки часто попадали в лодочные захоронения, возможно, как средство содействия превращению умершего в загробную жизнь или в наследственное состояние. Существуют некоторые свидетельства того, что викинги считали, что Hnefatafl играл существенную роль в загробной жизни, и надеялись, что включение игровых фигур в захоронения оставит мертвецов готовыми играть в гибридную игру «Война и погоня».

Хотя это может показаться легкомысленным с первого взгляда, Hnefatafl, который в своей основе, вероятно, был уменьшенным симулятором реального рейда, представлял серьезную культурную опору для викингов. Как неразрывно связанные с враждебной идеологией викингов, игровые предметы могут разграничивать статус их владельца, объяснила историк Хелен Уиттакер.

Но игровой элемент пока не может быть окончательно признан собственностью викингов. Вместо этого он мог принадлежать богатым монахам, жившим в монастыре Линдисфарна до вторжения 793 года, что подчеркивает распространенность норвежской культуры в регионе.

В любом случае, игровая часть - редкая и захватывающая находка. Хотя подобные открытия были сделаны в Ирландии, Германии и Швеции, артефакты Hnefatafl гораздо реже находят в Великобритании, пишет Smithsonian.

Для управляющего директора DigVentures Лизы Уэсткотт Уилкинс открытие артефакта - важнейшая часть истории викингов - вызвало острую внутреннюю реакцию. Как она говорит:

«Мое сердце колотилось, маленькие волоски на руках встали дыбом... Это так прекрасно и так запоминается, что я не могла с собой ничего поделать».

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