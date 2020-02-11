Баобаб – дерево-долгожитель

Многие люди называют адансонию пальчатую или баобаб древом жизни, так как у него невероятно долгий срок жизни.

Народное название «баобаб» исходит от арабского (būħibāb), что в переводе означает «отец многих семян». Еще баобаб называют «обезьяньим хлебным деревом» (мягкие, сухие фрукты съедобны) или перевернутым деревом (редкие ветви похожи на корни).

Несмотря на то, что у долгожителя не имеется годовых колец, по которым достоверно определяют возраст зеленых насаждений, некоторые ученые пришли к выводу, что он способен произрастать около тысячи лет. Другие же специалисты не согласны с данным утверждением. Они считают, что возраст дерева с диаметром 4,5 метров составляет больше 4500 лет. И в доказательство этому факту они предъявляют данные радиоуглеродного анализа.

Но этот вид деревьев прославился не только за счет невероятной продолжительности жизни.

Баобаб (лат. Adansonia digitata) и слон, Танзания. Во времена засухи слоны потребляют сочную древесину под корой баобаба. Фото: wikipedia

Также баобаб имеет массу таких особенностей.

Пористая древесина, накапливающая много воды. Адансонию не вырубают из-за того, что из ее материала невозможно соорудить что-то прочное.

Обхват ствола старого дерева достигает 50 метров.

Старое дерево баобаба на берегу моря. Фото: wikipedia

Баобаб невероятно жизнеспособен. Срубленное дерево может пустить корни и продолжить расти. А если с него сдерут кору, то она нарастет заново.

С возрастом адансония становится полой внутри.

Не существует ни одной составляющей баобаба, которой не нашли применения местные жители.

Растение, произрастающее в тропической Африке, а именно в сухих саваннах, приносит колоссальную пользу людям. Они потребляют листья в качестве приправы, а из коры делают веревки, плетут гамаки и корзины. Также местные поедают вкусную мякоть плодов.

Плод баобаба африканского. Сушеную мякоть плодов баобаба растворяют в воде для приготовления витаминного напитка, слегка похожего на лимонад.

Адансонию пальчатую считают одним из самых толстых деревьев. Ствол имеет форму бутылки и может достигать диаметра 10–14 м. Деревья могут вырасти до 5–25 м в высоту.