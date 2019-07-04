Cосна Кука: дерево, которое всегда наклоняется к экватору

Сосны Кука – эти высокие деревья когда-то были ограничены только их родным домом – Новой Каледонией, (архипелаг в Тихом океане). Благодаря культивированию они распространились в тропических, субтропических и умеренных регионах по всему миру. Эти деревья часто имеют слегка наклонные стволы.

Ученые заметили странный характер их наклона: они наклоняются на юг в своем северном диапазоне и на север в своем южном диапазоне.

Первым столь поразительную особенность сосен Кука заметил американский ботаник Мэтт Риттер, представляющий Калифорнийский государственный политехнический университет в Сан-Луис-Обиспо. Делая описание сосны Кука (Araucaria columnaris) для книги о городских деревьях Калифорнии, он вдруг понял, что эти сосны всегда наклонены на юг. Риттер позвонил своему коллеге в Австралию, чтобы поделиться этим наблюдением. Он был очень удивлен, когда в ответ услышал, что в Австралии эти деревья всегда изогнуты к северу.

Риттер и его коллеги изучили 256 сосен Кука, растущих на 5 континентах в пределах от 7 ° до 35 ° северной широты и от 12 ° до 42 ° южной широты.

Они выяснили, что эти сосны всегда склоняются к экватору, чем дальше деревья росли от экватора, тем больше был уклон. По оценкам исследователей, деревья наклоняются в среднем на 8,55 градуса, хотя было зафиксировано, что одно дерево в Южной Австралии наклонилось почти на 40 градусов.

Что же побуждает Araucaria columnaris расти под углом?

По мнению ученых, это связанно с фототропизмом (явление, наблюдаемое у комнатных растений, когда они клонятся к Солнцу). Вполне возможно, что сосны Кука имеют генетическую причуду, которая позволяет им наклоняться, ища больше солнечного света в широтах, отличных от их естественного ареала. Но ученые считают, что гравитация и даже магнитное поле Земли тоже могут сыграть свою роль.