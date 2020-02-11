Голодец получила должность в правлении Сбербанка

Герман Греф рассказал, что Ольга Голодец будет отвечать за медицинское направление Сбербанка.

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.

Также ее назначение подтвердил руководитель Сбербанка Герман Греф, подчеркнув, что кандидатуру Голодец должны согласовать в Центральном банке Российской Федерации. По его словам, бывший зампред правительства будет курировать медицинское направление в кредитной организации, в экосистеме и цифровой GR, пишет ТАСС.