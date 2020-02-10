В МИД РФ заявили, что СП-2 будет завершен

В конце 2019 года США ввели санкции против российского проекта "Северный поток - 2".

Замруководителя МИД РФ Александр Панкин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено, несмотря на ограничительные меры Вашингтона. Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство приложит максимум усилий для введения газопровода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Белый дом может в феврале или марте текущего года может ввести новые санкции против трубопровода, если Москва предпримет попытки завершить строительство "Северного потока - 2". Уточняется, что под такие меры попадут компании и инвесторы, которые будут закупать газ у Российской Федерации.

По словам Панкина, Белый дом "цинично" использует американскую валюту в собственных интересах. Он пояснил, что Вашингтон своими действиями проталкивает свой СПГ в европейские страны, устраняя конкурентов, пишет РИА Новости.

В конце декабря прошлого года лидер США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете страны, который подразумевает введение санкций против "Северного потока - 2".