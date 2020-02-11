Кремль обеспокоен ситуацией в сирийском Идлибе

Дмитрий Песков отметил, что в идлибской зоне террористы чувствуют себя свободно.

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, так как в этом регионе террористы чувствуют себя "вольготно", а также организовывают нападения на российские объекты.

Кроме того Песков подчеркнул, что Москва выполняет сочинские договоренности и проводит активную работу по пресечению террористических атак против военных объектов России и сирийских военнослужащих, пишет РБК.