Боевики снова совершили попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим

В результате случившегося пострадавших нет, также как и материального ущерба.

Противники не оставляют попытки ударить по российским военным объектам. Так, в минувшее воскресенье российские военные на авиабазе Хмеймим (Сирия) отразили очередные атаки беспилотников. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от генерал-майора Юрия Боренкова. Он уточнил, что в результате случившегося пострадавших нет. Также как и не было нанесено никакого материального ущерба.

«Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — подчеркнул Боренков.

Первый беспилотник был перехвачен ЗРК «Панцирь-С», когда до базы оставалось примерно два км от базы, второй объект — на расстоянии шести километров.