Россия будет продвигать свои информационные технологии за рубежом

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Дмитрий Крюков рассказал об основных направлениях деятельности фонда.

Во время заседания Комитет Совета Федерации по экономической политике, глава Российского фонда развития информационных технологий Дмитрий Крюков доложил об основной деятельности фонда, направленной на стимулирование инновационных процессов, развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности.

Так, фонд стремиться организовать продвижение отечественной продукции информационно-коммуникационных технологий в России, а также ее выход на мировые рынки, обеспечить импортозамещение высокотехнологичной продукции, привлечь внимание, особенно молодежи, к деятельности в сфере высоких технологий и обеспечить этот сегмент трудового рынка квалифицированными кадрами, оказывая при этом все возможные виды поддержки, включая и финансовую помощь.

Отдельно Крюков отметил работу с регионами, где фонд планирует сосредоточиться на информационной безопасности. Деятельность фонда включает импортозамещение программного обеспечения, а также создание нового ПО для устранения пробелов в системе безопасности.