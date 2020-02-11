Правительство хочет снизить страховые взносы

Кабинет министров планирует снизить страховые взносы до 23-25%.

Правительство Михаила Мишустина возобновило обсуждение вопроса о снижении страховых взносов для работодателей. В кабинете министров рассматривается несколько вариантов снижения общей ставки: уменьшение взносов до 23-25%, но для относительно высоких заработных плат понижение может быть отменено. Подчеркивается, что вопрос о компенсации потерь внебюджетных фондов пока не решен, он находится на стадии обсуждения, пишет агентство "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, такая реформа может привести к обелению рынка, росту доходов россиян, повышению конкурентоспособности и увеличению темпов роста экономики.