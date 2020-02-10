Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина

Предполагается, что успех кабмина Михаила Мишустина поможет "Единой России" сохранить конституционное большинство в ГД.

Глава Российской Федерации Владимир Путин надеется на то, что правительство Михаила Мишустина в кратчайшие сроки сможет обеспечить экономический рост в стране для повышения уровня благосостояния российских граждан. Об этом передает издание Bloomberg, ссылаясь на источники, приближенные к кабинету министров.

Ожидается, что успех нового правительства поможет поднять рейтинг "Единой России" в преддверии выборов в Государственную думу, которые должны состояться в следующем году. Таким образом, руководство страны рассчитывает, что эта партия сохранит конституционное большинство в ГД, пишет "Лента.ру".