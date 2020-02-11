Россия и Турция проведут переговоры по Идлибу

Лидер Турции собирается провести телефонные переговоры с главой России по ситуации в сирийском Идлибе.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По словам министра, Россия и Иран, как гаранты мирного урегулирования конфликта в Сирии, должны остановить нападения со стороны сирийской армии.