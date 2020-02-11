Зеленский отправил в отставку главу своего офиса

Должность руководителя офиса президента Украины займет Андрей Ермак.

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку руководителя своего офиса Андрея Богдана. Уточняется, что на эту должность был назначен Андрей Ермак, который ранее занимал пост заместителя главы государства. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале президента Украины.

Ранее стало известно, что Богдан написал заявление об увольнении, о причинах ухода не сообщалось. Отмечается, что в конце лета прошлого года политик уже пытался уйти в отставку, пишет РИА Новости.