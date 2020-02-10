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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Украина считает "нормандский саммит" неэффективным

10.02.2020 20:37
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Украина считает "нормандский саммит" неэффективным

Вадим Пристайко считает, что получить результат от проведения "нормандской встречи" можно лишь на президентском уровне.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что практика показала неэффективность проведения министерских встреч в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина). По его словам, добиться результата от проведения подобных мероприятий можно только на президентском уровне.

Напомним, что "нормандский саммит" с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины существует с лета 2014 года, когда стороны впервые затронули вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе, пишет РИА Новости.

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