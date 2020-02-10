Стало известно, какие вузы будут ликвидированы

Валерий Фальков заявил, что закрытие, прежде всего, касается "вузов-пустышек".

Глава Министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков сообщил, что процесс оптимизации высших учебных заведений должен быть реализован, однако плана по их закрытию нет. По его словам, университеты, которые хорошо укомплектованы кадрами и имеют материально-техническую базу, ликвидированы не будут.

Министр добавил, что закрытие, в первую очередь, касается "вузов-пустышек", а также филиалов, работающих по старой модели 1990-х годов. При этом Фальков не стал называть количество планируемых к ликвидации высших учебных заведений, пишет РИА Новости.