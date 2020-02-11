«Нормандский саммит» под угрозой срыва

Уровень исполнения Киевом «Парижского пакета» договоренностей ставит под сомнение проведения нового «нормандского саммита»

Заявления, которые делает Киев, а также уровень исполнения им «Парижского пакета» договоренностей, связанных с урегулированием украинского кризиса, ставит под сомнение проведения нового «нормандского саммита», который должен состояться в апреле в Берлине. Это предположение в разговоре с РИА Новости высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, из целого списка обязательств был выполнен только один пункт по обмену удерживаемых лиц. В частности, в украинском законодательстве не была закреплена «формула Штайнмайера».