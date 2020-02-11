Минск приступил к забору нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Это делается поскольку для НПЗ отсутствуют прежние объемы нефти.

Белоруссия приступила к забору технологической нефти из веток нефтепровода «Дружба». Как уточняется, эти ветки не задействованы в транзите российского сырья на Запад. Об этом РИА Новости проинформировали в «Белнефтехиме». Как уточнили в концерне, это делается поскольку для НПЗ отсутствуют прежние объемы нефти.

«Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — отметил собеседник из концерна, добавив, что это не понесет никаких негативных последствий.

Москва, как отмечается, в курсе происходящего, и, как заявили в российской «Транснефти», это пока никак не отразилось на транзите.