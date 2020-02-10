КНР уверена в победе над китайским коронавирусом

Си Цзиньпин заявил, что власти Китая предпринимают все необходимые меры по профилактике и сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уверен, что страна сможет победить новый тип коронавируса 2019-nCoV, несмотря на тяжелую ситуацию с распространением данного заболевания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Си Цзиньпин пояснил, что китайские власти предпринимают все необходимые меры по профилактике и сдерживанию дальнейшего распространения эпидемии. По его мнению, проводимые мероприятия должны помочь одержать победу над коронавирусом.