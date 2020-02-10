США потратят $700 миллионов на противостояние с Россией

Администрация Белого дома внесла в проект бюджета $700 миллионов для противодействия России.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Белого дома, Соединенные штаты готовы потратить $700 миллионов бюджетных средств на противодействие России, а еще $24 миллиона Штаты планируют использовать в борьбе с распространяемой российской стороной "пропагандой и дезинформацией". $700 миллионов в Белом доме намерены потратить на укрепление общей безопасности, помощь союзникам в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также укрепление их суверенитета. $24 миллиона перейдут Global Engagement Center, который специально создан для предотвращения распространения российской пропаганды, пишет РИА Новости.

Тем не менее, данный документ является только проектом бюджета США на новый финансовый год, который начинается в Соединенных штатах 1 октября. Конгресс США будет самостоятельно принимать бюджет, не зависимо от мнения Администрации Белого дома.