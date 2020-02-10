В ФРГ отреагировали на стремление США остановить СП-2

Вольфганг Ишингер заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода не имеют смысла, так как "Северный поток - 2" почти достроен.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер на брифинге в Берлине раскритиковал стремление Соединенных Штатов Америки остановить строительство российского проекта "Северный поток - 2". По его словам, на данном этапе вводить санкции в отношении газопровода бессмысленно как с экономической, так и с политической точки зрения, потому что трубопровод уже почти достроен, пишет РИА Новости.