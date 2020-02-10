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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Турция ответила на обстрел своих военных в Идлибе

10.02.2020 21:47
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Турция ответила на обстрел своих военных в Идлибе

В ответ на гибель своих военнослужащих в сирийском Идлибе, турецкая армия нанесла авиаудары по позициям правительственных сил Сирии.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что страна дала решительный ответ на обстрел своих военных в районе сирийского Идлиба. Согласно приведенной информации, вооруженные силы Турции нанесли авиаудары по 115 позициям правительственной армии Сирии, в результате чего были уничтожены 101 военнослужащий, три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В сообщении отмечается, что Турция, в рамках самообороны, продолжит наносить удары по военным президента Сирии Башара Асада, пишет ТАСС.

Напоминаем, что за последние 7 дней правительственные войска Сирии дважды совершили обстрел позиций турецких военных, расположенных в зоне Идлиба. В результате обстрелов погибли 10 турецких военнослужащих и 3 человек из гражданского персонала.

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