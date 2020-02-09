Завершилась встреча России и Турции по Идлибу

Стороны договорились продолжить переговорный процесс.

В Анкаре прошла встреча представителей России и Турции по ситуации, сложившейся в сирийском Идлибе. На встрече присутствовали замглавы МИД России Сергей Вершинин, спецпредставитель президента России Александр Лавреньтев, замминистра иностранных дел Турции Седат Онал и дипломаты обеих стран. На встрече обсуждались те меры, которые могут быть приняты для возвращения мира и спокойствия в регион. По итогам трехчасовых переговоров, стороны пришли к соглашению продолжить переговорный процесс на будущей неделе, пишет РИА Новости.