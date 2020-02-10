ЦБ оценил влияние коронавируса на мировую экономику

В 2019 году доля глобального ВВП Китая составила 19,3%.

Эксперты Центрального банка Российской Федерации считают, что для мировой экономики последствия китайского коронавируса могут оказаться более существенными, чем прошлые вспышки заболеваний. Дело в том, что в последнее время роль Китая в глобальной экономике сильно возросла. Согласно данным МВФ, в прошлом году доля мирового ВВП КНР составила 19,3%.

Также эксперты Центробанка отметили, что ухудшение экономической ситуации будет наблюдаться в таких сферах, как туризм, розничная торговля и транспорт, пишет ТАСС.