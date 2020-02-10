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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

10.02.2020 14:48
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"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

Юрий Витренко заявил, что на начальном этапе "Нафтогаз" попытается решить все спорные вопросы без судебных процессов.

В понедельник, 10 февраля, глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook написал, что сейчас компания рассматривает возможность подачи новых исков в отношении "Газпрома". По его словам, речь идет о получении компенсации за убытки от переуступки долговых обязательств "РосУкрЭнерго". Также он заявил, что "Нафтогаз" недоволен тем, что российская компания злоупотребляет своим доминирующим положением по новому контракту на транзит газа через украинскую территорию.

Витренко отметил, что на первоначальном этапе Украина попытается решить все спорные вопросы непосредственно с "Газпромом", однако если представители компаний не смогут договориться, тогда украинская сторона будет вынуждена обратиться в европейский арбитражный суд, пишет ТАСС.

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