Обыкновенная сойка – птица с необыкновенными умственными способностями

В Древней Руси этих птиц называли «соя». Специалисты предполагают, что данное название произошло от родственного глагола «сиять» и оно дано птице за примечательный хохолок на голове, длинный хвост и яркое оперение.

Места обитания обыкновенных соек: Европа, Северный Иран, Малая Азия, Северная Африка, Крым, Кавказ, юг Сибири, Сахалин, Китай, Корея и Япония.

Сойки удивляют орнитологов своими повадками. Особого внимания заслуживают их способности – это умение издавать резкие звуки и подражать другим птицам, живущим по соседству. Отсюда и альтернативное название пернатого – сойка пересмешница. Обычно сойка издает такие звуки: дребезжащие «пиррь» и резкое «дчээ-дчээ». Но помимо этого она молниеносно обучается имитировать все, что услышит – от стука топора до человеческого голоса.

Нередко небольшие птицы докучают охотникам своими громкими и резкими голосами. Если вооруженный человек тихо идет по лесистой местности в поисках добычи, то наблюдательная сойка сразу обнаруживает опасность и затевает горловой шум и все звери разбегаются по кустам. Охотники также не очень любят соек из-за того, что они имеют привычку поедать яйца других птиц, а порой даже и птенцов.

Сойка – кочующая представительница пернатых, иногда перелетная, иногда оседлая. Лесная птица ведет скрытный образ жизни в период гнездования. Но в остальное время она не скрывается и хорошо заметна. Гнездо сойка сооружает на боковой ветке дерева, находящейся на высоте от 1,5 до 5 м.

Питаются пернатые как животной, так и растительной пищей. Европейские подвиды потребляют желуди. Они делают запасы на зиму, собирая до 4 кг плодов.

Сойка (лат.Garrulus glandarius)

В холодное время животные находят свои припасы, но не все. Некоторые из них остаются под толстым слоем снега. И таким образом они способствуют распространению дуба. Орнитологи говорят, что маленькие птички «насаждают» наши леса.