Колибри-пчелка – самая маленькая птица
Эта крошечная, но прекрасно сформированная птица сверкает подобно драгоценному камню, если смотреть на нее под определенным углом.
Хотя колибри-пчелка немного крупнее пчелы, она также обожает нектар. Птица зависает в воздухе над цветами, делая при этом более 90 взмахов крыльями в секунду, и «пьет» нектар. Заостренный клюв колибри приспособлен для глубокого проникновения в цветы.
Птицы посещают до 1500 растений в день, чтобы напиться сладкой и липкой жидкостью внутри цветка. Пыльца прилипает к голове колибри во время кормления, благодаря чему эти маленькие создания играют важную роль в опылении растений.
Колибри-пчёлки достигают длины 6,1 см, включая хвост и клюв, и весят всего 2 грамма.
Самый маленький вид птиц встречается только в нескольких районах острова Куба, на полуострове Сапата и Гуанахакабибес. Колибри-пчёлку также можно увидеть на острове Хувентуд.
Крошечная птица была обнаружена в 1844 году кубинским натуралистом Хуаном Гундлахом, а научное описание вида было составлено Хуаном Ламбеем.
Колибри-пчёлка в основном питается нектаром, а иногда и мелкими насекомыми.
- Колибри-пчелки могут летать со скоростью до 40 км в час;
- Сердце у самой маленькой в мире птицы совершает от 300 до 1000 ударов в минуту.
В брачный период оперение у самцов становится красно-розовым в районе головы, подбородка и горла.
Однако ярко окрашенные перья присутствуют лишь во время «сезона размножения». Затем они сбрасываются, и самцы становятся почти неотличимыми от самок.
Колибри-пчёлка (самец). Фото: wikipedia
Плодом любви колибри-пчелок является кладка из 1-2 микроскопических яйца длиной не более 11 мм. Прежде чем отложить яйца, самка сооружает крошечное гнездо в форме чашки из тонких веток, которые связывает паутиной и лишайником.
Колибри высиживает яйца около 22 дней. Новорожденные птенцы слепы и не имеют никакого оперения.
Колибри-пчёлка (самка). Фото: wikipedia
Сокращение естественной среды обитания вида Mellisuga helenae (вырубка лесов, расширение сельхозугодий) приводит к резкому сокращению численности этих птиц. Колибри-пчелка, которую ранее можно было увидеть по всей территории Кубы, сегодня встречается крайне редко и числится на страницах Красной книги МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
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