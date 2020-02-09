Опоссумы – одни из самых древних обитателей планеты

Нашумевший мультик под названием «Ледниковый период» прославил семейство опоссумовых. Благодаря забавным героям Эдди и Крэшу опоссумы стали кумирами многих детей. Также ими стали больше интересоваться и взрослые.

Известно, что симпатичные зверьки относятся к семейству млекопитающих и инфраклассу сумчатых.

Животные начали свое существование в конце мезозойское эры. В этот период на Земле царствовали динозавры. Опоссумы сумели не только приспособиться к колеблющимся климатическим условиям, но и не претерпеть особых изменений в облике и дожить до наших дней. Сегодня млекопитающие населяют Северную и Южную Америку. Их можно обнаружить в горных и равнинных лесах, саваннах. Однако чаще всего они селятся вблизи водоемов. Зачастую опоссумы активничают в ночное время суток и являются всеядными.

У опоссумов довольно цепкие хвосты и большие пальцы на задних лапах.

Размером зверек с домашнюю кошку. Животное имеет длинный хвост хватательного типа без волосяного покрова. Окраска преимущественно серая, но встречается и черная. Самка обладает открывающейся назад выводковой сумкой.

Напуганный опоссум способен притвориться мертвым. При этом у него из пасти вытекает пена, стекленеют глаза, а из анальных желез выделяется секрет специфического запаха. Такое поведение зачастую спасает животному жизнь. Хищник обнюхивает неподвижное тело и удаляется. Притворная смерть может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Затем зверек «оживает» и убегает.

В природе опоссумовые живут до 2 лет, а в неволе больше 7 лет. Семейство включает 2 подсемейства и 17 родов. Они пребывают под разными уровнями риска в Красном списке МСОП. Два вида находятся под угрозой исчезновения из-за отсутствия подходящих мест обитания. Семь разновидностей являются уязвимыми. Нередко зверьки погибают вследствие дорожных инцидентов. Кроме того, на некоторые виды ведется охота.