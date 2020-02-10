В СФ ответили на заявление "Нафтогаза" о новом иске против "Газпрома"

Сергей Цеков считает, что "РФ нужно выработать действенные меры против подобных попыток Украины".

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крымской Республики Сергей Цеков прокомментировал заявление главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко о возможном новом иске.

Ранее сообщалось, что украинская компания изучает возможность подачи нового иска против "Газпрома" по вопросу получения компенсации за ущерб от переуступки долговых обязательств "РосУкрЭнерго".

Цеков заявил, что "Нафтогаз" ведет себя "неприлично". Он пояснил, что Россия и Украина заключили новый пятилетний транзитный контракт при условии аннулирования взаимных судебных споров, однако сейчас украинская компания снова намеревается предъявлять какие-то иски РФ. По словам сенатора, "Москве нужно выработать действенные меры против подобных попыток Украины", пишет RT.