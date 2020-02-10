Москва и Сараево заинтересованы в расширении сотрудничества

Валентина Матвиенко заявила, что РФ является одним из самых крупных инвесторов в экономику БиГ.

Глава Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Палаты народов парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драганом Човичем заявила, что РФ заинтересована в углублении и расширении российско-боснийских отношений во всех сферах. Об этом сообщается на официальном портале Совета Федерации.

Председатель СФ подчеркнула, что между Москвой и Сараево постоянно идут политические переговоры и усиливаются торгово-экономические связи. Матвиенко добавила, что РФ является одним из самых крупных инвесторов в экономику БиГ, отметив, что на середину прошлого года сумма прямых инвестиций из России в Боснию и Герцеговину составила $878 млн.

Также Председатель СФ обратила внимание на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений. Для реализации этой цели Матвиенко обратилась к Човичу с просьбой ускорить проработку заторможенных договоренностей.

Кроме того глава СФ поблагодарила руководство БиГ за то, что страна не присоединилась к санкциям Запада против Российской Федерации.