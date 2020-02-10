Китай выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом

Ранее самолет МЧС РФ привез в китайский Ухань партию гуманитарного груза, в том числе медпрепараты и средства индивидуальной защиты.

Пекин дал высокую оценку поддержке и помощи, которые оказала Россия в плане борьбы с коронавирусом, и готов и дальше укреплять сотрудничество в этом направлении. Как передает РИА Новости, с таким заявлением на онлайн-брифинге выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее появилась информация о том, что самолет МЧС РФ привез в китайский Ухань партию гуманитарного груза, в том числе медпрепараты и средства индивидуальной защиты, в частности два миллиона масок. Общий вес груза составил 23 тонны.