Кабмин выделит свыше 71 млрд рублей на выплаты ветеранам ко Дню Победы

Единовременные выплаты ветеранам к юбилею Победы должны поступить в апреле или мае 2020 года.

Правительство России выделит свыше 71 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что соответствующие выплаты должны поступить в апреле или мае текущего года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

На получение такой единовременной помощи от государства могут рассчитывать ветераны, инвалиды ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто, а также вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, пишет РИА Новости.