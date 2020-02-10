В ГД ответили на статью американского СМИ про "войну" с РФ

Дмитрий Новиков считает, что такие публикации связаны с проведением очередной "русофобской кампании".

Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на статью американских СМИ о том, что реки могут стать единственным препятствием для победы США в "войне" с Россией. Поясняется, что зачастую мосты не выдерживают тяжести свыше 55 тонн, в то время как вес некоторых танков превышает 60 тонн.

По мнению Новикова, подобного рода публикации связаны с проведением очередной "русофобской кампании". Также он считает, что "возможные рассуждения на тему военных действий только усугубляет и без того сложную ситуацию, ведь в мире и так накоплено слишком много оружия", пишет RT.