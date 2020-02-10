Американское СМИ заявило, что реки помешают США победить в «войне с Россией»

Единственным препятствием, которое помешает США одержать победу в «войне с Россией» – это реки.

Электронное издание Breaking Defense заявило, что единственным препятствием, которое помешает США одержать победу в «войне с Россией» – это реки, передает РИА Новости. СМИ пишет, что если произойдет военный конфликт между двумя странами, то он развернется на территории Восточной Европы, где находится масса рек. В частности, одна из них – это Висла, которая проходит через всю Польшу. Чтобы отправить подкрепление или уйти в отступление, необходимо будет воспользоваться мостами, а они за редким исключением могут выдержать весь больше 55 тонн. Один только танк M1 Abrams весит порядка 60 тонн.