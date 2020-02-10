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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»

10.02.2020 07:22
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Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»

Дата прибытия в Сингапур газпромовского судна – 22 февраля.

Из порта Находки в Сингапур вышло судно-трубоукладчик «Академик Черский» – именно его предполагается использовать в достройке «Северного потока – 2». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Vesselfinder, дата прибытия в Сингапур газпромовского судна – 22 февраля.

Напомним, что ранее в США был подписан оборонный бюджет на этот год, в котором учитываются санкции против газопровода. Вашингтон стал требовать от компаний, участвующих в строительстве СП2, покинуть проект. В результате швейцарская Allseas, специализирующаяся на укладке труб, приостановила работу. Российская сторона была вынуждена искать замену.

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США готовят новые санкции против СП-2
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