Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»

Дата прибытия в Сингапур газпромовского судна – 22 февраля.

Из порта Находки в Сингапур вышло судно-трубоукладчик «Академик Черский» – именно его предполагается использовать в достройке «Северного потока – 2». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Vesselfinder, дата прибытия в Сингапур газпромовского судна – 22 февраля.

Напомним, что ранее в США был подписан оборонный бюджет на этот год, в котором учитываются санкции против газопровода. Вашингтон стал требовать от компаний, участвующих в строительстве СП2, покинуть проект. В результате швейцарская Allseas, специализирующаяся на укладке труб, приостановила работу. Российская сторона была вынуждена искать замену.