Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 13:48 МСК
USD (ЦБ)    63,1741
EUR (ЦБ)    70,1265

05 ФЕВ, 13:48 МСК
USD (ЦБ)    63,1741
EUR (ЦБ)    70,1265
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Коронавирус может привести к дефициту чеснока в России

05.02.2020 10:08
Комментарии
Коронавирус может привести к дефициту чеснока в России

Чеснок китайского производства покрывает около 80% российского рынка.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в России может наступить дефицит чеснока, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Эксперты выяснили, что эпидемия вируса привела к отказам торговых сетей от продуктов из Китая. В частности, к пятерке самых поставляемых продуктов относятся цитрусовые, замороженная рыба и овощи, включая томаты, репчатый лук и чеснок. Больше напряженности может возникнуть именно с чесноком, поскольку он покрывает около 80% российского рынка.

Комментировать (без регистрации)
В России поднимут цены на авиаперелеты
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?

Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?
Экономика

Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России?

Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России?
Экономика

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?
Политика 5

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться
Экономика

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?
Экономика

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей
События и факты

Узнай, страна

В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн

В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн

В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов

В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов

В Свердловской области дан старт строительству моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей

В Свердловской области дан старт строительству моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей

В Татарстане ученые создали нетоксичные био-реагенты для процесса транспортировки нефти на Севере

В Татарстане ученые создали нетоксичные био-реагенты для процесса транспортировки нефти на Севере

Новости дня

13:42 Песков рассказал, зачем нужны поправки к Конституции о Госсовете Песков рассказал, зачем нужны поправки к Конституции о Госсовете
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
13:09 ЦБ РФ рассказал о новом способе мошенничества с кредитами ЦБ РФ рассказал о новом способе мошенничества с кредитами
12:13 В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами
10:57 На Украине будет создано министерство по вопросам оккупированных территорий На Украине будет создано министерство по вопросам оккупированных территорий
08:47 Боевики фугасами обстреляли окраину сирийского Алеппо Боевики фугасами обстреляли окраину сирийского Алеппо
07:38 Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
04 ФЕВ, 22:49 Фотограф запечатлел удар молнии в шпиль самого высокого в мире здания Фотограф запечатлел удар молнии в шпиль самого высокого в мире здания

Узнай, страна!

12:25 В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн
Россия сократила транзит газа через Украину
Россия сократила транзит газа через Украину
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter