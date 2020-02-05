Коронавирус может привести к дефициту чеснока в России

Чеснок китайского производства покрывает около 80% российского рынка.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в России может наступить дефицит чеснока, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Эксперты выяснили, что эпидемия вируса привела к отказам торговых сетей от продуктов из Китая. В частности, к пятерке самых поставляемых продуктов относятся цитрусовые, замороженная рыба и овощи, включая томаты, репчатый лук и чеснок. Больше напряженности может возникнуть именно с чесноком, поскольку он покрывает около 80% российского рынка.