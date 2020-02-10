Обнародованы уникальные фотографии советских полководцев

Уникальные фотоснимки советских полководцев периода ВОВ во времена освобождения Европы опубликованы на сайте Минобороны.

В понедельник на официальном сайте Минобороны были обнародованы уникальные фотоснимки советских полководцев периода ВОВ во времена освобождения Европы. Фотопроект получил название «Полководцы Победы: освободители Европы», а его главным героями стали советские военачальники, которые принимали участие в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков. Многие фотографии публикуются впервые. Сюжеты снимков разные: от военных будней до торжественных парадов в освобожденных городах и встреч с союзниками.