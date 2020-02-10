Главную награду премии «Оскар-2020» завоевал фильм «Паразиты»

На награду также претендовали такие киноленты как: «Однажды в... Голливуде», «Джокер» и «Форд против Феррари».

Стал известен главный победитель премии «Оскар -2020» и обладатель номинации «Лучший фильм», передает Газета.ру. Им стал фильм «Паразиты» (режиссер Пон Чжун Хо), завоевавший также симпатии многих поклонников киноиндустрии по всему миру. Примечательно, что это стал первый фильм на иностранном языке, который был признан американскими киноакадемиками. Сам режиссер завоевал еще одну важную номинацию: «лучшая режиссура».

В номинации «Лучший фильм» также были представлены такие киноленты как: «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», а также «Джокер», «Форд против Феррари» и «Ирландец». Отметим, что это была 92-я церемония премии.