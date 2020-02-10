Столкновение катеров в Таиланде: погибло двое детей, более 20 россиян пострадало

Погибшими оказались двое детей, 22 человека с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы.

В результате столкновения двух катеров около острова Пхукет погибло двое и пострадало более двадцати человек, информирует РИА Новости со ссылкой на посольство. Все пострадавшие – граждане России. Как позднее сообщили местные СМИ со ссылкой на туристическую полицию Пхукета, погибшими оказались двое детей – мальчик 12 лет и девочка 6 лет. 22 человека с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы. В общей сложности на двух скоростных лодках находилось 39 человек. О подробностях случившегося станет известно позднее.