Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса придется на вторую половину февраля.

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля. К таким выводам пришли эксперты из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Свои выводы ученые основывают на созданной ими математической модели распространения заболевания, которая учитывает поступившие данные о коронавирусе из Уханя и провинции Хубэй.

Тем не менее специалисты не могут определить точную дату пика заболевания. По их словам, пик эпидемии наступит тогда, когда среди инфицированных будет числиться порядка 500 тыс. человек. А цифры в 37 тыс. заболевших, которые приводит официальный Китай, британские эксперты считают сильно заниженными, пишет РБК.