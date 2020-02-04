«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм «Холоп» Клима Шипенко по сборам опередил нашумевшую спортивную драму «Движение вверх» и стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в Российской Федерации и странах СНГ.

Об этом сообщает кинопортал kinobusiness.com.

В сообщении отмечается, что картина режиссера Клима Шипенко заработала 4,58 миллиона рублей. Вместе с прежде полученной выручкой это дает 3044,2 миллиона рублей. Следовательно, фильм «Холоп», который вышел в прокат в декабре 2019 года, обогнал «Движение вверх» и стал самым кассовым фильмом в истории РФ.

Подобные сборы были разве что у «Аватара» Джеймса Кэмерона (3 639 500 000 руб.), пишет ТАСС.

Фильм «Холоп» повествует о молодом столичном мажоре (главную роль исполнил сербский актер Милош Бикович), который после аварии попадает в прошлое – русскую деревню XIX века.