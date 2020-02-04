США готовят новые санкции против СП-2

Вашингтон может ввести новые санкции против "Северного потока - 2" в феврале или марте 2020 года.

Немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Вашингтона, сообщило, что конгресс Соединенных Штатов Америки может принять новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток - 2". Ограничительные меры будут введены в случае, если Российская Федерация предпримет попытки завершить строительство трубопровода. Уточняется, что санкции могут принять в феврале или марте текущего года, а также они будут направлены против европейских инвесторов и компаний, принимающих голубое топливо из газопровода России, пишет РИА Новости.