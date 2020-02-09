Власти закроют карантинный центр в Челябинске

Челябинский карантинный центр, в котором размещены жители Китая вернувшиеся в Россию, будет закрыт.

Согласно обещанию, данному главой Минздрава Челябинской области Юрием Семеновым местным жителям, карантинный центр, в котором размещены жители Китая вернувшиеся в Россию, будет закрыт. А все содержащиеся в нем люди будут, в самое ближайшее время, размещены в медицинских учреждениях Челябинска.

Ранее власти организовали центр по содержанию граждан КНР, которые возвращаются из Китая на территорию РФ и должны находиться в изоляции в течение 14 дней для исключения заражения коронавирусом, в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района Челябинской области. Однако местные жители, недовольные наличием карантинного центра вблизи их домов, устроили митинг и не пропустили к зданию машины с гражданами, подлежащими помещению на карантин, пишет РБК.