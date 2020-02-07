Турция заявила о праве на самооборону на северо-западе Сирии

Анкара не собирается терпеть в своем отношении враждебные действия, и на любое военное действие будет серьезно отвечать.

Анкара работает с ООН в направлении мирного урегулирования конфликта с Сирией, но, тем не менее, оставляет за собой право на самооборону. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил постпред в Турции в ООН Феридун Синирлиоглу во время внеочередного заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара не собирается терпеть в своем отношении враждебные действия, и на любое военное действие будет серьезно отвечать. «Я заявляю о нашем праве на самооборону, это предупреждение», - отметил постпред.